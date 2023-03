Michelle Obama relembra ‘choro incontrolável’ no dia da posse de Trump

Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, relembrou o mix de emoções sentidas na posse de Donald Trump, em janeiro de 2017, no “The Light Podcast”, lançado nesta terça-feira, 7, na plataforma Audible. No seu novo projeto, Michelle desabafou sobre o seu ressentimento com a eleição do republicano, ao mesmo tempo em que sentia uma angústia em deixar o lugar que chamou de lar durante os dois mandatos de seu marido, o democrata Barack Obama.

“Quando as portas se fecharam, chorei por 30 minuto seguidos, um choro incontrolável”, disse Michelle sobre o momento em que embarcou no avião presidencial para deixar Washington. “Depois da posse – e sabemos de qual delas estamos falando –, aquele dia foi tão emocionante por tantos motivos diferentes. Estávamos deixando a casa em que moramos por oito anos, a única casa que nossas filhas realmente conheceram”.

As revelações do podcast vieram à público em meio a turnê do terceiro livro de Michelle Obama, “The Light We Carry” (A luz que carregamos, em tradução livre), que explora como ela lidou com a ansiedade e a insegurança em momentos difíceis. O programa conta com a participação e moderação de celebridades, como Oprah Winfrey e Connor O’Brien.

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, confirmou a insatisfação da esposa com a posse de Trump e alertou para a falta de pluralidade na cerimônia.

“Havia lágrimas, havia aquela emoção. Mas sentar naquele palco e assistir o oposto do que representamos em exibição – não havia diversidade, não havia cor naquele palco, não havia reflexo do sentido mais amplo da América”, refletiu o democrata.

A ex-primeira-dama também comentou sobre a falsa informação da administração de Trump sobre o número de participantes na posse ter sido o maior da história ao falar que viu com os próprios olhos, no avião partindo de Washington, que “não havia tantas pessoas lá”. Michelle disse, ainda, que até desistiu de sorrir durante a formalidade, deixando o seu descontentamento visível.

