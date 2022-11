Michelle Obama elogia Biden, mas hesita em apoiá-lo em reeleição

A ex-primeira-dama Michelle Obama afirmou que acha que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está “fazendo um ótimo trabalho”. Em entrevista à rede ABC News que foi ao ar no domingo, 13, no entanto, não se comprometeu com um apoio à reeleição do democrata.

Perguntada durante a entrevista o que achava de uma nova candidatura à Casa Branca, Michelle respondeu: “Você sabe, eu, eu – eu vou ter que ver”.

Segundo Michelle, grande parte de sua hesitação vem de sua própria experiência como primeira-dama e de saber o quão importante é a decisão de concorrer a um segundo mandato.

“É uma decisão pessoal que ele e sua família têm que tomar. Provavelmente, se eu não tivesse passado por isso, me sentiria mais espontânea em opinar sobre isso”, afirmou. “Mas eu sei que é uma ligação pessoal e não quero ser uma das milhões de pessoas pensando sobre o que ele deveria fazer, ele e Jill deveriam fazer”.

Durante a conversa, feita para divulgar o livro que lança na próxima terça-feira, a ex-primeira-dama ressaltou também que pensa que Biden está “fazendo o melhor que pode em algumas circunstâncias difíceis”.

“É provavelmente o único trabalho que poucas pessoas sabem como é feito, mas todo mundo acha que sabe como fazer. Todo mundo é um motorista de banco de trás quando se trata de ser o comandante em chefe da nação mais poderosa do mundo”, disse.

Com 79 anos, Joe Biden é o presidente mais velho na história do país. Em setembro, o democrata disse que ainda era cedo para decidir se iria se candidatar para uma reeleição. No entanto, mês passado disse que não havia tomado uma decisão formal, mas que tinha a intenção de se reeleger.

