México, Brasil e Argentina são os países mais visitados na América Latina

O Brasil está entre os três países mais visitados da América Latina, atrás apenas do México e na frente da Argentina, indica um levantamento da Euromonitor International divulgado nesta terça-feira (26). Com os mega eventos que marcaram a região nos últimos cinco anos – incluindo a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 –, o turismo nos países latino-americanos cresceu, em média, 6% ao ano de 2012 a 2017.

O grupo de visitantes mais expressivo (excluindo os próprios latino-americanos) vem dos Estados Unidos e do Canadá, que ocupam a primeira e segunda posição no ranking. Os europeus, porém, também aparecem em posições de destaque, com turistas da França e Reino Unido em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

A forte participação dos Estados Unidos como o país que mais visita a região tem forte relação com a sua proximidade com o México. Os turistas europeus, por sua vez, tendem a escolher os destinos latino-americanos, incluindo o Brasil, por considerarem que os países têm paisagens exóticas e são relativamente baratos para viajar, aponta a pesquisa.

A China também aparece no top 10 do ranking, principalmente função do turismo corporativo, mas também por causa da ascensão da classe média chinesa, que está cada vez mais disposta a gastar com viagens.

O pódio dos mais visitados, composto respectivamente por México, Brasil e Argentina, não é garantido. O Chile, hoje na quarta posição, e a Colômbia, que ocupa o nono lugar, têm apresentado uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 10%, quatro pontos percentuais acima da média dos outros 15 países do ranking. De acordo com os pesquisadores, isso tem relação com o fato de que ambos apresentam programas de incentivo ao turismo muito bem estruturados. Para se ter uma ideia, a taxa média de crescimento anual no número de viagens ao Brasil é de apenas 3%.

A tendência para os próximos anos é que o turismo receptivo na América Latina continue crescendo até 2022, a uma taxa média de 4% ao ano no número de viagens. Essa projeção é impulsionada principalmente pelo amadurecimento dos programas de promoção do turismo em países como Peru, Colômbia e Chile – o que levanta menos expectativa sobre o Brasil, passados os fenômenos internacionais de 2014 e 2016.

Além disso, espera-se que o turista estrangeiro passe a aumentar seu gasto médio por viagem. Com isso, a expectativa é de que, em 2022, os gastos advindos do turismo receptivo deverão ultrapassar os 111 bilhões de dólares (aproximadamente 427 bilhões de reais).