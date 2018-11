México anuncia honraria a genro de Trump e causa revolta no Twitter

O governo mexicano anunciou na terça-feira, 27, que concederá a maior honraria do país para estrangeiros a Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi logo atacada por críticos nas redes sociais.

Kushner,que também é um conselheiro sênior da Casa Branca, receberá a Ordem da Águia Azteca por “suas contribuições significativas” a um novo acordo comercial norte-americano acertado em agosto, disse o governo em comunicado.

O genro de Trump frequentemente desempenha papel central na diplomacia do governo americano. Em encontro com líderes estrangeiros, incluindo o mexicano, ajudou a firmar um pacto para atualizar o Acordo Norte Americano de Livre Comércio (NAFTA), que já existe há 24 anos. O Canadá se juntou a proposta no fim de setembro.

Entrega durante G20

A honraria deve ser entregue formalmente pelo presidente em fim de mandato, Enrique Peña Nieto, na quinta-feira, nos bastidores da cúpula do G20 em Buenos Aires, noticiou o jornal mexicano Reforma na terça-feira, citando fontes governamentais não identificadas.

A cúpula também deve ser o cenário no qual os líderes de México, EUA e Canadá assinarão o acordo comercial regional reformulado.

Entre os nomes já agraciados com a honraria estão o Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marquez e o ex-presidente Sul-africano Nelson Mandela.

A homenagem a Kushner foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, onde pareceu ter sido criticada principalmente por mexicanos ilustres.

“Dar-lhe a Águia Azteca reflete uma atitude suprema de humilhação e covardia”, escreveu o historiador mexicano Enrique Krauze, observando que Trump chamou os migrantes mexicanos de assassinos e estupradores durante sua campanha presidencial em 2016.

O ator mexicano Gael García Bernal escreveu que a decisão foi “tremendamente vergonhosa”.