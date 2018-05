Genro de Trump recupera acesso permanente a documentos sigilosos

Jared Kushner, genro e conselheiro sênior do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconquistou permanentemente sua credencial de segurança para acessar documentos sigilosos do governo americano, informou o The New York Times nesta quarta-feira (23). Ele havia perdido sua autorização temporária em fevereiro, por não ter concluído sua checagem de antecedentes criminais junto ao serviço de inteligência americano, o FBI.

Para conseguir sua credencial de volta, Kushner teve de se submeter a um interrogatório de sete horas, coordenado pela equipe do procurador especial Robert Mueller. Segundo fontes ouvidas pelo jornal americano, as perguntas giravam em torno de uma ampla gama de temas, incluindo a opinião de Kushner sobre a demissão de James Comey, ex-diretor do FBI, anunciada por Trump em maio de 2017.

Além do interrogatório, foi feito um resgate de todo o histórico financeiro de Kushner e dos contatos estrangeiros que ele possui. A investigação completa durou mais de um ano, motivo pelo qual o genro de Trump acabou perdendo temporariamente o acesso aos segredos mais importantes do país.

Abbe Lowell, advogado pessoal da Kushner, disse em um comunicado que o requerimento de seu cliente “foi devidamente submetido, revisado por inúmeros oficiais e submetido ao processo normal. Tendo completado todos esses processos, ele está ansioso para continuar fazendo o trabalho que o presidente pediu que ele fizesse”.

Lowell afirma que Kushner tem colaborado voluntariamente com as investigações de Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. “Em cada ocasião, ele respondeu a todas as perguntas e fez o que pode para acelerar a conclusão de todas as investigações”, disse o advogado.