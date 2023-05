México alerta população a se preparar para fuga por erupção vulcânica

Milhões de pessoas no México receberam um alerta para deixarem as cidades próximas ao vulcão Popocatépetl, que tem expelido cinzas e fumaça desde a semana passada. Na região central do país, o vulcão é um dos mais perigosos do país.

As cinzas do vulcão estão atrasando voos na Cidade do México e levaram as autoridades a fechar escolas em dezenas de municípios. Cerca de 25 milhões de pessoas vivem em um raio de 96 km do vulcão, que fica a cerca de 72 km da capital do país e localizado entre os estados de Morelos, Puebla e o estado do México.

No último domingo 21, o nível de ameaça vulcânica foi aumentado para a “fase amarela 3” pela Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC). Autoridades notificaram cerca de 3 milhões de pessoas que vivem em cidades e aldeias adjacentes ao vulcão para ficarem alertas e se prepararem para uma possível evacuação.

O CNPC alertou para maior atividade vulcânica e dispersão de cinzas em várias cidades próximas. Além disso, a agência também recomendou que os residentes nas proximidades evitem atividades ao ar livre, mantenham as janelas fechadas e cubram nariz e boca com máscaras.

“No caso da Cidade do México, o risco é de queda de cinzas. Estamos preparados para esse cenário e sabemos o que fazer. Vamos ficar alertas”, disse Claudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México.

O Aeroporto Internacional da Cidade do México chegou a ser temporariamente fechado no último sábado 20, e alguns voos foram adiados na segunda-feira 22 devido à presença de cinzas vulcânicas. As autoridades estaduais também suspenderam as aulas presenciais em escolas de 40 municípios em Puebla, cinco municípios no estado do México e sete em Tlaxcala. As aulas vão acontecer remotamente.

“Os viajantes aéreos podem continuar enfrentando atrasos adicionais de voos, cancelamentos ou fechamentos temporários de aeroportos com pouco ou nenhum aviso”, disse a embaixada dos Estados Unidos no México.

A embaixada americana no país também emitiu um alerta no sábado, dizendo que o vulcão Popocatépetl “exibiu aumento da atividade desde 15 de maio, registrando centenas de tremores e exalações de fumaça e cinzas”. Além disso, recomendou que as pessoas não ultrapassassem um raio de 12 km do vulcão.

O Popocatépetl ficou adormecido por décadas, até entrar em erupção em 1994. Desde então, seus estrondos se tornaram parte da vida cotidiana dos moradores locais.