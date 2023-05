Alarme de terremoto dispara por engano no México e gera pânico na capital

Durante trabalhos de manutenção, o sistema de alarme sísmico de alerta antecipado da Cidade do México disparou acidentalmente nesta segunda-feira, 8, deixando os moradores em pânico nas ruas da capital do México.

Algumas testemunhas afirmaram que ouviram o alarme em diferentes partes da cidades, o que causou uma comoção entre os moradores que saíram desesperados dos escritórios, prédios residenciais e até hospitais, informou a agência de notícias Reuters.

No Twitter, a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que, apesar do alarme ter sido ativado, nenhum relato de terremoto real foi registrado. Além disso, o solo da megalópole também não tremeu em nenhum momento.

“Devido a um erro derivado do trabalho de manutenção, o alarme sísmico foi ativado acidentalmente em 851 localidades na Cidade do México. Pedimos desculpas pela inconveniência e impacto que este incidente causou”, disse o governo da Cidade do México no Twitter minutos depois.

O município é frequentemente abalado por terremotos com consequências mortais. Na grande maioria das vezes, o sistema de alarme sísmico dá aos moradores segundos preciosos para se dirigirem a uma área segura antes que o tremor comece.

