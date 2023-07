Meta, Amazon e Google são acusados de radicalização de atirador nos EUA

Gigantes da tecnologia e da mídia social como Facebook, Amazon e Google teriam responsabilidade na radicalização do atirador responsável por um ataque a tiros a um supermercado em Buffalo, nos Estados Unidos, de acordo com uma ação movida por parentes das vítimas. O processo diz que o agressor foi alimentado por teorias de conspiração racistas que encontrou online antes de abrir fogo em um bairro predominantemente negro e matar dez pessoas.

O processo cita várias plataformas online, incluindo a Meta, que controla o Facebook e o Instagram, Google, Discord e Amazon, proprietária do Twitch, plataforma de transmissão ao vivo que o atirador usou para transmitir a violência do ano passado. O processo também cita a RMA Armament, fabricante da armadura do atirador, bem como os varejistas de armas de fogo que lhe venderam armas.

“Eles eram os conspiradores, mesmo que não queiram admitir”, disse Ben Crump, advogado de direitos civis, que busca danos financeiros não especificados, bem como mudanças na forma como as empresas operam.

O ataque aconteceu em maio de 2022 e deixou dez pessoas mortas, todas elas negras. Payton Gendron abriu fogo no Tops Friendly Market em um bairro predominantemente negro de Buffalo, no estado de Nova York, depois de realizar uma pesquisa online e dirigir cerca de 322 km.

+ Alvo de mais um processo, Twitter deve US$ 500 milhões a ex-funcionários

O processo diz que Gendron admite que se tornou viciado em mídia social e foi “atraído, sem suspeitar, para um vórtice psicológico por aplicativos de mídia social defeituosos e alimentou um fluxo constante de propaganda e falsidades racistas e supremacistas brancas”. Atualmente, ele está cumprindo uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional depois de se declarar culpado de crimes como assassinato e terrorismo doméstico motivados pelo ódio.

A mãe de Zaire Goodman, que levou um tiro no pescoço e sobreviveu, relatou ter sido “marcada” em um vídeo que circulou online depois que Gendron transmitiu ao vivo sua violência usando uma câmera acoplada ao capacete que usava.

“Ninguém deveria olhar para isso”, disse Zeneta Everhart, mãe de Goodman.

Continua após a publicidade

De acordo com o processo, 22 usuários assistiram à violência em tempo real na conta Twitch de Gendron, que foi transmitida simultaneamente em sua conta na plataforma Discord. Pouco antes do tiroteio, o atirador também tornou públicas 700 páginas de um diário online detalhando seus planos e vinculado a um documento do Google contendo um “manifesto” descrevendo suas motivações racistas.

+ Após 53 anos, ex-seguidora de Charles Manson deixa prisão

Em resposta ao processo, um porta-voz do YouTube, que pertence ao Google, disse que a empresa investiu em tecnologia e políticas para identificar e remover conteúdo extremista.

“Trabalhamos regularmente com a aplicação da lei, outras plataformas e a sociedade civil para compartilhar inteligência e melhores práticas”, disse José Castañeda, em um comunicado.

Terrence Connors, um advogado de Buffalo que junto com Crump representa as famílias, disse que a equipe jurídica examinou minuciosamente “toda a linha de distribuição de armas, os fabricantes de coletes à prova de balas, os cartuchos de alta capacidade que são claramente ilegais”, bem como plataformas de mídia social. De acordo com o processo, que também nomeia os pais de Gendron, Paul e Pamela Gendron, eles teriam armado seu filho, apesar dos sinais de alerta de que ele era perigoso.

+ Texas instala barreiras aquáticas para conter fluxo de imigrantes

A ação é semelhante a um aberto em maio por outras vítimas do ataque a tiros. Os advogados disseram que os processos podem ser combinados.

“Muitas pessoas o ajudaram a carregar aquela arma”, disse Crump. “E é nosso objetivo garantir que todos que carregaram essa arma sejam responsabilizados.”