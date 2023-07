Texas instala barreiras aquáticas para conter fluxo de imigrantes

Autoridades do Texas começaram a instalar uma barreira flutuante ao longo das margens do rio Rio Grande nesta semana, com objetivo de impedir a entrada de imigrantes vindos do México nos Estados Unidos.

A barreira, feita de grandes boias laranja conectadas com correias e ancoradas no fundo do rio, deve se estender por 305 metros. Autoridades da cidade de Eagle Pass, onde se concentra o projeto e que registrou 270 mil detenções de imigrantes ilegais neste ano, defendem sua necessidade para proteger a fronteira sul do país.

“Sempre procuramos empregar quaisquer estratégias que sejam eficazes para proteger a fronteira”, disse o governador do Texas, Greg Abbott.

No Twitter, o porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, Chris Olivarez, disse que a instalação começou em 10 de julho, e pode levar até duas semanas para ser completada.

O projeto já é objeto de ação judicial de uma empresa local de caiaques, que argumenta que as boias prejudicarão seus negócios e destruirão os ecossistemas locais. Enquanto isso, defensores dos imigrantes dizem que pode ser tanto ineficaz na contenção do fluxo migratório quanto potencialmente perigosa.

Especialistas avaliam que a ação é teatral – apenas uma boa foto para pintar Abbott como alguém que luta contra a chegada ilegal de imigrantes. Defensores ambientais também alertaram que as barreiras podem alterar o fluxo do rio Grande, tornando-o potencialmente mais perigoso para travessia. Além disso, o bloqueio pode levar pessoas a partes ainda mais inóspitas do rio.

Em um tuíte, Abbott respondeu às críticas dizendo que “o Texas tem o direito constitucional de proteger nossa fronteira”. “Nos veremos no tribunal”, provocou.