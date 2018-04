Meghan Markle ajuda príncipe Harry a adotar hábitos saudáveis, diz revista

Às vésperas de se tornar oficialmente membro da realeza britânica, em um casamento previsto para 19 de maio, Meghan Markle já está passando seu estilo de vida saudável para o futuro marido, príncipe Harry. Aos 33 anos, o herdeiro da coroa britânica parou de fumar e passou a adotar alguns hábitos alimentares mais benéficos para a saúde por causa da noiva, segundo relatou a revista americana Vanity Fair.

De acordo com fontes escutadas pela reportagem, o príncipe “praticamente desistiu” de fumar, porque Meghan odeia. Além disso, segundo o Daily Mail, Harry até cortou parte dos carboidratos de sua dieta e começou a substituir alguns alimentos por quinoa e couve.

A autora do livro Harry: Life, Loss, and Love (ainda sem tradução no Brasil), Katie Nicholl, que também é repórter da revista americana, afirma que a atriz se orgulha de manter um regime saudável e é devota de sessões diárias de ioga.

Segundo Katie, Meghan esvaziou completamente a geladeira e todos os depósitos de comida de Harry quando se mudou para o apartamento de solteiro dele na Nottingham Cottage, substituindo o conteúdo por seus alimentos “magros, limpos e verdes”.

A jornalista também afirma que conversou com amigos do casal e descobriu que Harry passou a tomar suco verde com vitaminas todos os dias pela manhã. Além disso, o príncipe começou a fazer exercícios regulares com um treinador em uma academia no centro de Londres.

“Todos nós estranhamos um pouco, porque de repente ele ficou super saudável”, disse um dos colegas próximos de Harry escutados pela repórter. “É óbvio que namorar Meghan foi o que deu o pontapé inicial em sua jornada saudável.”

O amigo diz que Harry até começou a se interessar por ioga. O príncipe fez amizade com uma das principais nutricionistas em Londres, Gabriela Peacock, que participará do casamento do próximo mês e também acompanha as primas de Harry, as princesas Beatrice e Eugenie.