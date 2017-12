A primeira-ministra britânica Theresa May sofreu uma derrota marcante nos planos do governo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O Parlamento britânico decidiu nesta quarta-feira, por 309 votos a favor e 305 contra, que a decisão final sobre o Brexit ficará nas mãos dos representantes da Casa legislativa. “O Parlamento retomou o controle”, declarou o porta-voz dos liberais democratas, Tom Brake, acrescentando que “esta é uma derrota humilhante para Theresa May”.

(Em atualização)