Mais um tiroteio em massa na Califórnia deixa sete mortos

O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, se recupera de seu terceiro tiroteio em massa em oito dias, depois que um homem matou a tiros sete ex-colegas de trabalho ao sul de São Francisco na noite de segunda-feira 23.

Os ataques ocorreram na cidade costeira de Half Moon Bay. As vítimas eram todos trabalhadores agrícolas de ascendência asiática. O suspeito, Zhao Chunli, 67, foi preso depois de dirigir para uma delegacia de polícia.

O ataque ocorre enquanto o estado ainda lamenta a morte de 11 pessoas em Monterey Park – cerca de seis horas a sudeste de Half Moon Bay – durante as celebrações do Ano Novo Chinês. E, há pouco mais de uma semana, seis pessoas, incluindo uma mãe adolescente e um bebê, foram mortas ao sul de Los Angeles.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, comunicou pelo Twitter que estava em uma reunião no hospital com as vítimas do tiroteio em massa anterior quando foi informado sobre o segundo ataque, descrevendo-o como “tragédia após tragédia”.

O tiroteio mais recente ocorreu em duas fazendas ao redor da comunidade de Half Moon Bay. Quatro vítimas do ataque foram encontradas em uma fazenda de cogumelos, enquanto as outras três estavam em uma empresa de caminhões próxima. Uma oitava vítima está sendo tratada no hospital e está em estado crítico.

Depois dos assassinatos, o suspeito foi de carro para uma delegacia de polícia local, onde se entregou. Ele possuía uma pistola semiautomática, que pode ter sido usada no ataque.

O presidente do conselho de supervisores do condado de San Mateo, Dave Pine, disse à agência de notícias Associated Press que os ataques foram cometidos por um “trabalhador descontente”.

Poucas horas após o ataque, um ataque a tiros em Oakland – a cerca de 60 km de Half Moon Bay – deixou sete feridos e um morto.

O ataque em Half Moon Bay foi o 37º tiroteio em massa nos Estados Unidos deste ano, de acordo com o Gun Violence Archive – mais de um por dia. O levantamento define o tipo de ataque quando quatro ou mais pessoas feridas ou mortas.