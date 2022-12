Atirador de boate LGBT nos EUA recebe 305 acusações por seus crimes

O suspeito acusado de matar cinco pessoas em uma boate LGBTQIA+ na cidade de Colorado Springs, em Colorado, nos Estados Unidos, foi acusado formalmente 305 vezes, nesta terça-feira, 6. Algumas das acusações foram homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio, agressão e crimes motivados por preconceito.

Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, que segundo seus advogados se identifica como uma pessoa não binária e usa os pronomes elu/delu, entrou no Club Q em 19 de novembro e atirou nos frequentadores com uma arma semiautomática do estilo AR-15 e uma pistola de mão. Durante o ataque, matou Daniel Aston, Raymond Green Vance, Kelly Loving, Ashley Paugh e Derrick Rump. Pelo menos 19 pessoas foram feridas, segundo as autoridades.

Dois proprietários impediram que o ataque continuasse, imobilizando e contendo o suspeito até que a polícia da cidade chegasse na boate.

De acordo com o processo online do Tribunal do Condado de El Paso, antes desta segunda-feira, Aldrich havia sido detido por acusações preliminares: cinco acusações de assassinato em primeiro grau e cinco acusações de crime motivado por preconceito – em outro lugar chamado de crime de ódio – causando lesões corporais.

Em uma audiência em 23 de novembro, um juiz ordenou que Aldrich fosse mantido sem fiança. O atirador deve comparecer ao tribunal em 22 de fevereiro para uma audiência preliminar.