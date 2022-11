Atirador de boate LGBT nos EUA é acusado de homicídio e crime de ódio

A Justiça dos Estados Unidos acusou Anderson Lee Aldrich, de 22 anos, de homicídio e crime de ódio nesta segunda-feira, 21. O agressor foi preso pelo ataque a tiros em uma boate LGBTQIA+ que deixou ao menos cinco mortos e 25 feridos no sábado, 19, durante uma apresentação em Colorado Springs em comemoração ao Dia Internacional da Memória Transgênero.

Em nota, o Tribunal de Colorado Springs afirmou que, a pedido da Procuradoria, informações sobre o caso serão mantidas em sigilo até o fim das investigações. Testemunhas, no entanto, identificaram Aldrich como o autor do ataque.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, ele enfrenta cinco acusações de homicídio e cinco acusações por cometer um crime motivado por preconceito, causando lesões corporais.

Um policial disse que o suspeito usou uma arma semiautomática do estilo AR-15 durante o ataque à boate Clube Q, mas uma pistola e pentes de munição adicionais também foram recuperadas. O ataque terminou quando o suspeito foi confrontado por um frequentador do clube.

“Ele salvou dezenas e dezenas de vidas”, disse sobre o frequentador um dos proprietários da boate, Matthew Haynes, em uma vigília no domingo em homenagem às vítimas, ao New York Times. “Parou o homem friamente. Todo mundo estava fugindo e ele correu em sua direção”, acrescentou. Outro proprietário da boate também ajudou a conter o atirador até a chegada da polícia.

A tenente Pamela Castro, porta-voz do departamento de polícia de Colorado Springs, disse que a primeira ligação para o 911, o número dos serviços de emergência, foi recebida às 23h56 de sábado e os policiais chegaram ao local em quatro minutos. O suspeito foi detido dois minutos depois da meia-noite, disse ela, e as duas armas foram recuperadas.

O chefe de polícia de Colorado Springs, Adrian Vasquez, disse em entrevista coletiva no domingo que Aldrich foi tratado no hospital por causa dos ferimentos sofridos.

Dos feridos, 19 foram tratados por ferimentos de tiros e vários permaneceram em estado crítico na noite de domingo, 20, afirmaram funcionários do hospital.

Agentes do FBI estão auxiliando as autoridades locais na investigação sobre como o atirador adquiriu as armas usadas no ataque e por que escolheu aquela boate em particular.

Autoridades disseram que, em junho de 2021, Aldrich supostamente ameaçou sua mãe com uma bomba caseira, forçando moradores das casas vizinhas a deixarem o quarteirão enquanto o esquadrão antibombas e negociadores convenceram a se render.

Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, também emitiu um comunicado no domingo, 20, no qual dizia que “devemos eliminar as desigualdades que contribuem para a violência” contra a comunidade LGBTQIA +.

“Embora nenhum motivo desse ataque esteja claro, sabemos que a comunidade [LGBTQIA +] foi submetida a uma terrível violência de ódio nos últimos anos”, disse Biden. “A violência armada continua a ter um impacto devastador e particularmente nas comunidades [LGBTQIA +] em todo o país e as ameaças de violência estão aumentando.”

