Atirador ataca boate gay e mata pelo menos cinco no Colorado

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas neste domingo, 20, em uma boate gay na cidade de Colorado Springs, no estado americano do Colorado. O caso ocorreu durante a madrugada, quando um homem abriu fogo contra uma casa noturna, a Club Q. “É com o coração pesado que devo dizer que tivemos um tiroteio em uma boate esta noite. Recebemos um telefonema inicial por volta das 23h57 (horário local) informando que havia um tiroteio ocorrendo”, disse a porta-voz da polícia Pamela Castro.

Os responsáveis pelo Club Q explicaram que foram os próprios frequentadores da boate qie detiveram o suspeito, que também foi ferido e levado para um hospital na cidade. “Agradecemos as rápidas reações dos heróicos frequentadores, que controlaram o atirador e acabaram com este ataque de ódio”, diz uma nota do estabelecimento. O local é conhecido como uma boate voltada para o público de gays e lésbicas, com noites temáticas como karaokê, shows de drag e DJs.

Um movimento intenso de viaturas e equipes do Corpo de Bombeiros foi filmado por moradores na região da boate. “Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos”, ressaltou os responsáveis pela boate.