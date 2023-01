Atirador da Califórnia se suicidou após matar 10 pessoas, diz polícia

A polícia da Califórnia, no Estados Unidos, informou nesta segunda-feira, 23, que Huu Can Tran, de 72 anos, que matou dez pessoas a tiros em um estúdio de dança de salão perto de Los Angeles, se suicidou após o massacre.

Huu foi encontrado morto em uma van branca, com um ferimento autoinfligido por arma de fogo, e foi declarado morto no local, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

O massacre ocorreu em meio a comemorações do Ano Novo Chinês em Monterey Park, conhecido por sua grande população asiática. A motivação do crime ainda não foi revelada.

O estúdio de dança onde aconteceu o tiroteio mortal era popular na comunidade, especialmente nas noites de sábado. Foi revelado nesta segunda-feira que Huu chegou a dar aulas de dança no local nos anos 2000, mas a conexão parece parar por aí.

Outras dez pessoas ficaram feridas no tiroteio e sete ainda estão no hospital – algumas em estado crítico – disse o xerife em entrevista coletiva de imprensa. Ele acrescentou que os mortos ainda estavam sendo identificadas, mas pareciam ter entre 50 e 60 anos.

Mais cedo, as autoridades disseram que cinco mulheres e cinco homens foram mortos, todos “provavelmente” descendentes de asiáticos.

O tiroteio em massa, um dos mais mortíferos da história da Califórnia, começou por volta das 22h22, horário local (3h22 de domingo, horário de Brasília) no popular estúdio de dança Star Ballroom. O chefe de polícia Scott Wiese disse que seus colegas encontraram uma “cena de carnificina”.

Cerca de 30 minutos depois, o atirador chegou a outro estúdio de dança na cidade vizinha de Alhambra. No entanto, duas pessoas conseguiram arrancar a arma dele – uma pistola semiautomática com pente estendido – e ele escapou.

O xerife Luna disse acreditar que a arma era ilegal na Califórnia, embora tenha acrescentado que precisava investigar mais a fundo.

Durante horas no domingo, as autoridades vasculharam a área de Los Angeles em busca do atirador. Pouco antes das 13h, horário local (18h de Brasília), uma equipe da SWAT encontrou uma van branca em um estacionamento em Torrance, a quase 50 km do local do tiroteio em Monterey Park.

O xerife Luna disse que ouviu um único tiro de dentro da van quando eles se aproximaram e, em seguida, encontraram o suspeito caído sobre o volante. Provas, incluindo uma arma de fogo, foram recuperadas e o homem foi identificado como o atirador.

O xerife disse que acredita-se que o atirador tenha agido sozinho e que não havia outros suspeitos.

A população de Monterey Park é de cerca de 65% asiático-americano, conhecida como o primeiro “subúrbio chinês” dos Estados Unidos. Também foi a primeira cidade do país cuja maioria dos residentes têm ascendência asiática.