Mais um médico morre vítima de coronavírus na China

A televisão estatal da China informou nesta terça-feira, 18, que o médico Liu Zhiming, chefe de um dos principais hospitais da cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, morreu em decorrência da doença.

Diretor do Hospital Wuhan Wuchang, Zhiming morreu às 10h30, no horário local. No início deste mês, outro médico chinês morreu infectado pelo COVID-19. Li Wenliang ficou marcado por ter sido um dos primeiros a alertar sobre a epidemia e ser repreendido por isso.

Com mais 98 mortes divulgadas no último balanço oficial, o novo coronavírus já matou 1.886 na China, sendo a maioria na província de Hubei, onde fica Wuhan. Ao todo, são mais de 72 mil pessoas infectadas pela doença respiratória em todo o mundo.