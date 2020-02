Centenas de americanos voltam aos EUA após cruzeiro; 14 com coronavírus

Mais de 300 passageiros norte-americanos de um cruzeiro, 14 deles com o diagnóstico positivo de coronavírus, foram levados para bases militares nos Estados Unidos após duas semanas de quarentena na costa do Japão. O navio de cruzeiro Diamond Princess, que com mais de 400 infectados pelo vírus é de longe o maior conjunto de casos fora da China, se tornou o maior teste até agora para a capacidade de outros países para conter a epidemia que já matou quase 1.900 pessoas.

Uma equipe terrestre com trajes anti-contaminação recebeu o avião fretado que pousou na Base Conjunta em San Antonio, no estado do Texas, e os passageiros podiam ser vistos descendo as escadas e vestindo máscaras em meio à neblina antes do amanhecer. Um outro voo aterrissou na Base Travis da Força Aérea, na Califórnia, horas antes.

Todos os passageiros passarão por um período de duas semanas de quarentena. Embora autoridades dos Estados Unidos tenham dito que os passageiros com sintomas do coronavírus não seriam repatriados, 14 passageiros que foram diagnosticados positivamente com a doença de última hora tiveram permissão para embarcar.

O Departamento de Estado dos EUA afirmou que os passageiros contaminados foram expostos a outros passageiros por cerca de 40 minutos antes de serem isolados.

(com Reuters)