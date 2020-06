Mais um efeito da pandemia: moedas somem nos EUA

Nada de oferecer balinhas, ou pedir para “ficar devendo”. Troco nos Estados Unidos é coisa séria. Não importa o valor da compra, todos os estabelecimentos dão o troco contadinho, incluindo as moedas de centavos, que ocupam espaço no bolso, mas valem pouco. Mas, a pandemia de Covid-19, que deixou a economia dos Estados Unidos paralisada por meses, trouxe seus reflexos também nessa área. O país começou a enfrentar a escassez de moedas, segundo o presidente do Federal Reserve Bank, o banco central americano, Jerome Powell.

“Com o fechamento parcial da economia, o fluxo de moedas está meio que parado”, disse Powell.

Na segunda-feira, o banco central americano informou que a emissão e distribuição de moedas estão sendo racionadas. “Estamos cientes disso e estamos trabalhando com a Mint (onde o dinheiro é fabricado) e com os bancos de reserva (…) Sinto que estamos progredindo”, em resolver a situação, afirmou Powell.

Segundo o jornal financeiro Wall Street Journal, o depósito de moedas em bancos caiu aproximadamente 50% em março, o que dificulta a circulação. Ao mesmo tempo, o FED disse que a demanda por dinheiro em espécie aumentou no país, o que agravou a escassez.

Continua após a publicidade

Os dados mais recentes do FED mostram que, até maio, quase dois trilhões de dólares de dinheiro em espécie estão circulando no país. O que representa um aumento de quase 200 bilhões de dólares em relação ao montante que circulava em março. Ironicamente, a maior circulação de moedas no país poderia aumentar os casos de Covid-19, já que elas passam de mãos em mãos.

Os Estados Unidos foram o país mais atingido pela pandemia. São mais de 40 milhões de pessoas que perderam seus empregos no país, e segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento global cairá em 3%, enquanto os americanos irão sentir uma contração de 5,9% em 2020. Um motivo a mais para os americanos segurarem cada centavo no bolso.