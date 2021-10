Mais de 60% dos republicanos planejam usar rede social anunciada por Trump

Mais de três a cada cinco republicanos pretendem usar regularmente a rede social anunciada pelo ex-presidente americano Donald Trump, segundo uma pesquisa de opinião Morning Consult/Politico. Apesar de o político republicano dizer que democratas seriam bem-vindos no site, o TRUTH Social, poucos se mostraram muito dispostos, assim como os independentes.

A pesquisa de opinião, feita com 1.999 eleitores registrados, indicou que 27% dos republicanos planejam usar “muito” a plataforma, enquanto 34% planejam usá-la “um pouco”. Apenas 20% disseram que não planejam usá-la de qualquer maneira, enquanto 19% disseram que entrarão “não muito” no site.

Entre os democratas, a diferença é clara: 72% disseram que não planejam usar a plataforma de maneira alguma, enquanto apenas 7% pretendem usar “muito”, e 11% “um pouco”.

Last week, former President Donald Trump announced his new social media platform TRUTH Social. The platform does not appear to have wide appeal, as only 15% of all voters said they will use it a lot. https://t.co/22m905sryv pic.twitter.com/ShPYC0WTIp

