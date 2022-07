Machu Picchu é ameaçada por incêndio florestal no Peru

Um incêndio florestal no Peru, que já dura três dias, chegou muito perto das ruínas incas de Machu Picchu na quinta-feira 30, e autoridades não disseram se ele havia sido controlado até esta sexta-feira, 1.

O fogo, que consumiu uma área com cerca de metade do tamanho da Cidade do Vaticano, foi ateado na terça-feira 28 por agricultores que queimavam grama e detritos para se preparar para a semeadura de plantações.

Na quarta-feira, cerca de 20 hectares foram consumidos pelo fogo, disse o prefeito da cidade vizinha de Cusco.

Machu Picchu, um complexo de estruturas de pedra no topo de uma montanha, foi construído há mais de 500 anos pelos incas, cujo império controlava grandes áreas da América do Sul, desde o que hoje é o sul do Equador até o centro do Chile.

A dimensão do incêndio dificultou os esforços dos bombeiros.

“Já estamos combatendo o incêndio florestal há dois dias e não foi possível controlá-lo, pois a área é bastante inacessível”, disse Roberto Abarca, diretor do escritório de gerenciamento de riscos e segurança de Cusco, à agência de notícias Reuters.

As ruínas, que fizeram da região de Cusco o principal destino turístico do Peru, são consideradas uma das novas sete maravilhas do mundo.

O patrimônio histórico já foi ameaçado por incêndios antes. Em setembro de 2020, os bombeiros levaram várias horas para apagar um incêndio dentro do próprio complexo de ruínas.