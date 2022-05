Incêndios precoces na Califórnia atingem mais de 80 hectares

Um grande incêndio, alimentado por ventos fortes, atingiu o Orange County, na Califórnia, na noite da quarta-feira 11, queimando mais de 80 hectares, pelo menos 20 casas e obrigando muitas pessoas a fugirem do local.

Ventos frios vindos do Oceano Pacífico levaram o fogo para um desfiladeiro, soprando brasas sobre as casas da região. O chefe da autoridade de bombeiros do Orange County, Brian Fennessy, disse em entrevista coletiva que os ventos já diminuíram um pouco, mas o estrago nos 80 hectares e 20 casas já foi feito.

A destruição ressaltou o perigo de incêndios durante todo o ano no sul da Califórnia, mesmo no frio. Ao contrário de muitos incêndios florestais na região, desta vez ele não foi alimentado pelos ventos quentes do deserto, mas de frios vindos do oceano. O Serviço Nacional de Meteorologia registrou rajadas de até 50 km/h em partes do condado.

Continua após a publicidade

Por volta das 17h30 (horário local) de quarta-feira, os delegados do xerife foram de porta em porta pelo bairro de Laguna Beach para pedir que as pessoas deixassem suas casas. Mais de cem lares foram evacuados até as 19h.

O tamanho das casas também dificultou a contenção do incêndio, disse Lisa Bartlett, supervisora do Orange County, devido ao material combustível. Além disso, a escassez de chuva na região deixou a vegetação seca, alimentado a propagação do fogo.

Entre outubro e abril – tradicional estação chuvosa do sul da Califórnia – menos de 177 milímetros de chuva caíram no aeroporto John Wayne, quase 40% menos do que o normal. No ano anterior, foram menos de 114 milímetros.

“Acho que é desanimador que já estamos vendo um incêndio tão agressivo e é apenas maio”, disse Brandt Maxwell, meteorologista do serviço meteorológico em San Diego. “Geralmente isso é algo que vemos mais tarde no verão, e especialmente no outono.”

+ Incêndio na Califórnia provoca evacuações e fecha rodovia estadual