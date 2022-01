Incêndio na Califórnia provoca evacuações e fecha rodovia estadual

Um incêndio na região costeira de Big Sur, na Califórnia, Estados Unidos, está provocando a retirada de pessoas das áreas atingidas. Um trecho da principal estrada estadual também foi fechado. Até agora, cerca de 607 hectares foram atingidos pelo fogo.

De acordo com as autoridades do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire), o Fogo Colorado, como está chamado o incêndio, começou na sexta-feira, 21. Por enquanto, apenas 5% das chamas foram controladas. A Cruz Vermelha montou um abrigo em uma escola local na sexta-feira para receber os desabrigados. Mais de 430 mil pessoas moram no condado de Monterrey, atingido pelo fogo. Ainda não se sabe quantas foram evacuadas da região.

A Califórnia sempre sofreu com a temporada de incêndios, mas nos últimos anos as mudanças climáticas têm provocado prejuízos muito maiores. Apenas em janeiro do ano passado, o Cal Fire contabilizou 297 incêndios em 473 hectares.

Neste ano, em especial, as autoridades estão preocupadas com o chamado vento de Santa Ana. Um alerta de vento forte estava em vigor na área, com possíveis rajadas de até 112 km/h de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

O Fogo Colorado é o único na lista de incidentes de 2022 até agora.

Com informações da agência de notícias Reuters.