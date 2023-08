Lula se reúne com líder de Angola com novo foco no mercado africano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma reunião bilateral com o presidente de Angola, João Lourenço, nesta sexta-feira, 25, e foi homenageado em uma cerimônia de honra. O petista desembarcou no país na noite de quinta-feira, após participar da 15ª Cúpula do Brics, na África do Sul.

Lula e Lourenço tiveram uma reunião privada no Palácio Presidencial pela manhã, sobre a qual o líder brasileiro ainda não comentou. Em seguida, foi condecorado em cerimônia honrosa com a Ordem Dr. António Agostinho Neto, enquanto o presidente angolano recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Presidente Lula durante visita oficial à Angola https://t.co/FP6aTnbTCb — Lula (@LulaOficial) August 25, 2023

Em discurso, o petista se comprometeu a fazer uma “campanha mundial contra a desigualdade”. Agostinho Neto foi presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, decisivo para a independência do país, e em 1975 tornou-se o primeiro presidente de Angola, até 1979.

“Essa ordem aumenta a minha responsabilidade. Agora, eu estou assumindo o compromisso de tentar fazer uma campanha mundial contra a desigualdade”, disse. “Vou carregar essa medalha com o compromisso de que quem tem uma causa não pode parar de lutar.”

Na agenda do presidente ainda há a previsão que ele participe de uma sessão solene em sua homenagem na Assembleia Nacional e tenha um encontro privado com Carolina Cerqueira, presidente da Assembleia.

A expectativa em torno da turnê pela África, que passou pela África do Sul e vai terminar em São Tomé e Príncipe, no final de semana, é ampliar a cooperação com o continente africano. A corrente de comércio do Brasil com a região cresceu 33,7% em 2022 (total de US$ 21,3 bilhões), quando comparada a 2021 (US$ 15,9 bilhões). Ainda assim, está aquém de 2012, quando era de quase US$ 30 bilhões.

No dia em que chegou à capital sul-africana, Johanesburgo, o presidente brasileiro classificou como “inaceitável” o status atual das trocas comerciais entre os dois países. Também destacou o projeto em gestação de criar uma zona de livre comércio no continente africano e disse que ali se encontram “inúmeras as oportunidades para produtos brasileiros”.

Lula mira na diversificação de produtos. A exportação brasileira é composta predominantemente por alimentos, mas quer impulsionar a venda de veículos, máquinas e equipamentos para a África, recuperando o espaço perdido para China, Índia e Estados Unidos, bem como Holanda e Coreia do Sul, no continente.

O petista já visitou o Angola em outras duas ocasiões durante seus primeiros mandatos, em 2003 e 2007. Este é o segundo encontro de Lula com o presidente João Lourenço neste mandato – ele esteve presente na posse de Lula.