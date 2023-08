Brics anuncia seis novos membros do bloco

O Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, confirmou nesta quinta-feira, 24, um esperado processo de expansão do bloco.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia, após emitirem pedidos de adesão, entrarão no grupo como membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024, segundo o anúncio do presidente da África do Sul, anfitrião da 15ª cúpula do bloco, que acontece na capital do país, Joanesburgo.

Ainda não está certo se o nome do bloco, formado pelas iniciais dos atuais cinco membros, irá mudar com as novas adições.

A expansão do Brics era esperada. O tema se tornou o principal ponto de discussão da 15ª Cúpula do bloco, que teve início na terça-feira 22 e termina nesta quinta-feira.

A estratégia era publicamente liderado pela China e, em menor grau, pela Rússia. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inicialmente favoreceu uma expansão mais gradual do grupo, com a definição de critérios para avaliar os 22 pedidos de adesão.

A posição, no entanto, foi mudando ao longo dos últimos dias. Nesta semana, o petista defendeu a entrada da vizinha e importante parceira comercial Argentina.

Segundo analistas, a iniciativa tem por objetivo diminuir o isolamento de Pequim e Moscou em relação aos Estados Unidos e à Europa. As relações dessas nações com os americanos e europeus se desgastaram devido a, entre outros pontos de atrito, a guerra na Ucrânia e acusações de espionagem contra o governo chinês, que Pequim nega.

O grupo dos emergentes, além disso, pretende se projetar como uma alternativa geopolítica à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, posicionando-se como espécie de representante do Sul Global. Em viagem à China em abril, Lula falou em “mudar a governança mundial”. A lista de candidatos à adesão evidencia o afã de capitalizar a influência econômica do Brics.

Para apoiar a expansão acelerada, negociadores brasileiros conseguiram incluir na declaração final da cúpula uma menção à pretensão de reformular o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que o Brasil virasse um de seus membros permanentes, uma pauta histórica da diplomacia brasileira. O tema, no entanto, é sensível para a China, que já é membro permanente e não deseja ampliar o grupo hoje composto por ela, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido.

A declaração final da cúpula, no entanto, não cita explicitamente a inclusão do Brasil como membro permanente.

“Apoiamos uma ampla reforma das Nações Unidas, incluindo o seu Conselho de Segurança, com uma visão para torná-lo mais democrático, representativo, efetivo e eficiente e para incluir a representação de países em desenvolvimento entre os membros do conselho […] e apoiamos as três legítimas aspirações de países emergentes e em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina, incluindo Brasil, Índia e África do Sul, para desempenhar um papel maior em assuntos internacionais, nas Nações Unidas em particular, incluindo o seu Conselho de Segurança”, disse um dos parágrafos da declaração.

Críticos à expansão temem que o bloco vire um verdadeiro saco de gatos. Enquanto Egito tem PIB per capita de US$ 3,6 mil, segundo o Banco Mundial, por exemplo, a renda per capita brasileira é de US$ 8,92 mil. Já na Arábia Saudita, é US$ 23 mil, e a economia do país foi uma das que mais cresceu no mundo em 2022, com uma taxa de 7,3%.

Os Emirados são ainda mais ricos, com PIB per capita de US$ 44,3 mil, enquanto a Argentina vive uma crise econômica há alguns anos com altas taxas de inflação. Em agosto deste ano, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina (Indec) anunciou que a inflação atingiu 113,4% no acumulado de 12 meses. O Irã também vai mal das pernas. Segundo o Banco Mundial, a renda per capita do país é de US$ 4,9 mil.

Já a Etiópia tem uma das taxas de crescimento econômico mais aceleradas do continente africano. Entre 2021 e 2022, a economia do país cresceu 6,4%. Apesar disso, ainda segundo o Banco Mundial, o PIB per capita do país ainda é considerado baixo: US$ 920,08. É o menor valor entre os membros do Brics.

Fora isso, críticos alertam que o estado da democracia no Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã vai mal. De acordo com a organização não-governamental Freedom House, que avalia o nível de liberdade de dezenas de países em todo o mundo, todos são considerados países “não-livres”.