Lula conversa com Boric sobre conflito entre Israel e Hamas

Giro VEJA - 10 de outubro

A volta de brasileiros de Israel e o contra-ataque de Tel Aviv

O primeiro voo de resgate de brasileiros de Israel saiu nesta terça-feira de Tel Aviv com 211 passageiros. Segundo o Itamaraty, estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo. No quarto dia de guerra, as Nações Unidas informaram que o conflito entre Israel e os terroristas do grupo palestino Hamas já apresenta evidências de possíveis crimes de guerra.