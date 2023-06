Levante de grupo mercenário expõe ‘fraqueza óbvia’ da Rússia, diz Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o levante do grupo mercenário Wagner expôs a fraqueza da Rússia, que antes era mascarada pela máquina de propaganda. Liderado por um ex-protegido de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, o Grupo Wagner tomou controle da cidade de Rostov-on-Don, no sul do país, em um levante contra a decisões da cúpula militar de Moscou na Guerra da Ucrânia. Há relatos de que os mercenários agora avançam sobre Voronezh, no caminho para a capital Moscou.

“Por muito tempo, a Rússia usou a propaganda para mascarar a fraqueza e a estupidez do seu governo. Agora há tanto caos que nenhuma mentira pode mais esconder”, escreveu Zelensky no Twitter. “A fraqueza russa é óbvia. E quanto mais a Rússia manter suas tropas e seus mercenários no nosso território, mais caos, dor e problemas terá para ela depois.”

Putin reagiu ao levante mercenário com um discurso em que chamou o motim de Prigozhin de uma “punhalada nas cotas” da Rússia e prometeu punições.

Um conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia, Yuriy Sak, afirmou à rede britânica BBC que o Kremlin mentiu por ‘muito tempo’ sobre a perdas russas na guerra e que, essa situação, mais cedo ou mais tarde, iria ‘implodir e resultar em uma guerra civil’. “O que estamos vendo agora na Rùssia é uma guerra civil”, disse Sak.