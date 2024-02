Lavrov ignora mídia internacional e fala apenas com russos no G20

Às vésperas da marca de dois anos da invasão da Rússia à Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, preferiu ignorar a mídia internacional presente na reunião de chanceleres dos países do G20, no Rio de Janeiro, e conversar apenas com veículos de seu país natal. A explicação oficial, segundo a delegação, foi o tempo corrido nesta quinta-feira, 22.

O evento, que começou na quarta-feira, é o primeiro da inédita presidência brasileira do bloco que reúne as maiores economias do mundo, posto rotativo que ocupa desde dezembro do ano passado.

A guerra na Ucrânia foi, inclusive, citada pelo ministro Mauro Vieira durante discurso de abertura. O diplomata afirmou que o mundo atingiu um número recorde de conflitos em andamento – mais de 170, segundo ele –, enquanto tensões geopolíticas estão aumentando.

“O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar”, enfatizou Vieira, garantindo que o país está pronto para contribuir com “ideias e propostas concretas” para enfrentar os desafios apresentados pelos conflitos atuais, especialmente Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas.

Além de Lavrov, participou da reunião o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Os dois ficaram cara a a cara em um momento em que as relações entre Washington e Moscou estão bastante tensionadas. Além da guerra na Ucrânia, na qual os americanos tomaram partido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as tensões se elevaram na semana passada por conta da morte do líder opositor russo Alexei Navalny.