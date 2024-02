Vieira faz maratona de bilaterais antes de reunião do G20

O Rio de Janeiro recebe nesta quarta-feira, 21, os ministros das Relações Exteriores dos membros do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo, sob presidência do Brasil desde dezembro do ano passado, para o primeiro de dois dias de reunião. O evento será liderado pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que, antes disso, faz uma maratona de encontros bilaterais com seus pares do bloco.

Argentina

Nesta manhã, Vieira reuniu-se com Diana Mondino, sua homóloga na Argentina. Segundo o Itamaraty, os dois trataram das relações Brasil-Argentina e das prioridades para a região da América Latina na presidência brasileira do G20, posto que ocupa pela primeira vez na rotatividade entre os membros do bloco.

O Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 encontrou-se com a Ministra argentina @DianaMondino 🇦🇷, em seu primeiro evento à margem da reunião de chanceleres do @g20org. Trataram das relações 🇧🇷-🇦🇷 e das prioridades para a região na presidência brasileira do #G20. @CancilleriaARG pic.twitter.com/VzgYGbSqRM — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 21, 2024

Embora os países sempre tenham sido próximos, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve encontrar mais dificuldades agora que o presidente hermano é o ultraliberal Javier Milei. Desde a disputa eleitoral, o autointitulado anarcocaptalista havia mirado sua língua afiada no petista, referindo-se a ele como “ladrão”, “comunista furioso” e “ex-presidiário”, além das promessas de retirar a Argentina do Mercosul.

Devido a atritos, o petista faltou à posse do argentino, que havia prometido, caso fosse eleito, romper relações com o Brasil e retirar a Argentina de organizações internacionais defendidas por Lula, como o Mercosul e o Brics, embora depois tenha moderado o discurso.

Integrantes do governo brasileiro, por sua vez, apoiaram a candidatura de Sergio Massa, atual ministro da Economia do governo de Alberto Fernández, que disputou o segundo turno contra Milei. E, quando o resultado das eleições foi divulgado, Lula publicou uma mensagem no X, antigo Twitter, parabenizando o novo presidente, mas sem mencionar o nome de Milei especificamente.

Continua após a publicidade

China

O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, também veio ao Rio de Janeiro para a reunião dos chanceleres do G20. Antes disso, ele e Vieira “passaram em revista as relações bilaterais, com destaque para a próxima COSBAN, prevista para junho”, disse o Itamaraty.

Em encontro bilateral no âmbito do #G20, Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 e o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da China 🇨🇳, Ma Zhaoxu, passaram em revista as relações bilaterais, com destaque para a próxima COSBAN, prevista para junho. pic.twitter.com/jRIpDCAIlY — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 21, 2024

A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN) é o principal mecanismo de diálogo regular entre o Brasil e a China e congrega, no novo formato agora aprovado, dez subcomissões temáticas: Política; Econômico-Comercial e de Cooperação; Econômico-Financeira; Indústria, Tecnologia da Informação e Comunicação; Agricultura; Temas Sanitários e Fitossanitários; Energia e Mineração; Ciência, Tecnologia e Inovação; Espacial; e de Cultura e Turismo.

Lula viajou à China no ano passado, onde assinou cerca de 20 acordos comerciais com Pequim. A corrente de comércio Brasil-China ampliou-se de forma marcante desde o início do século. De US$ 3,2 bilhões em 2001, passou para US$ 150,5 bilhões em 2022 (montante recorde, superior ao volume alcançado no ano anterior, de US$ 135,5 bilhões). A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009.

Egito

Vieira reuniu-se ainda com o ministro Sameh Shoukry, do Egito, um importante player no âmbito da guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza. O Itamaraty informou que os dois trataram justamente das negociações em curso para um cessar-fogo e para a libertação dos reféns ainda em poder do Hamas.

Continua após a publicidade

“O ministro Mauro Vieira reiterou as gestões do Brasil em favor da libertação dos reféns, com especial atenção ao caso de cidadão brasileiro que estaria ainda em cativeiro”, disse o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, acrescentando que os dois discutiram o aprofundamento das relações bilaterais, depois da recente visita do presidente Lula ao Egito.

O Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 encontrou-se, à margem da reunião de chanceleres do @g20org, com o Ministro Sameh Shoukry, do Egito 🇪🇬. Trataram das negociações em curso para a cessação de hostilidades em #Gaza e para a libertação dos reféns em poder do Hamas. @MfaEgypt pic.twitter.com/luDe7CehiB — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 21, 2024

A reunião dos chanceleres ocorre em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada por uma fala em que Lula comparou as ações militares israelenses contra os palestinos em Gaza ao Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus durante o regime nazista de Adolf Hitler. “Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse o presidente brasileiro.

Indonésia e Angola

O Itamaraty também informou que Vieira já encontrou-se com a chanceler da Indonésia, Retno Marsudi, e o ministro para a cooperação econômica de Angola, José de Lima Massano. Angola é uma das convidadas especiais da cúpula. Também foram chamados Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal, Singapura, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Mais de 10 entidades também receberam convite, como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ainda no âmbito da reunião de chanceleres do #G20, o Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 encontrou-se com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da República da Indonésia, Retno Marsudi 🇮🇩. pic.twitter.com/tm6xL7A0QZ — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 21, 2024

Continua após a publicidade

O Ministro Mauro Vieira 🇧🇷 encontrou-se com o Ministro para a Cooperação Econômica da República de Angola 🇦🇴, José de Lima Massano, no contexto da reunião de chanceleres do #G20 . O ministro angolano manifestou apoio às prioridades do Brasil na presidência do agrupamento. pic.twitter.com/DjIXQIknvs — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 21, 2024