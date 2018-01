Japão emite falso alerta de míssil lançado pela Coreia do Norte

A emissora pública do Japão NHK emitiu um alarme falso sobre um lançamento de míssil da Coreia do Norte nesta terça-feira, mas conseguiu corrigir o erro dentro de minutos, dias após uma falha similar provocar pânico no Havaí.

Não ficou imediatamente claro o que provocou o erro. “Nós ainda estamos checando”, disse um porta-voz da NHK.

O alerta emitido às 18h55 (horário local, 7h55 de Brasília) pela NHK dizia: “A Coreia do Norte aparentemente lançou um míssil… O governo solicita que as pessoas se abriguem dentro de prédios ou abaixo do solo”.

O mesmo alerta foi enviado para celulares de usuários do serviço on-line de distribuição de notícias da NHK. Em cinco minutos, a emissora enviou outra mensagem se corrigindo.

As tensões na região têm crescido após a Coreia do Norte realizar em setembro seu sexto e maior teste nuclear. Em novembro, o regime de Kim Jong-un disse ter testado com sucesso um novo tipo de míssil balístico intercontinental que pode alcançar todo o território dos Estados Unidos. A Coreia do Norte regularmente ameaça destruir o Japão e os Estados Unidos. Não houve relatos imediatos sobre pânico ou interrupções de serviços após o alerta da emissora japonesa.

No caso do Havaí, erro humano e uma falta de medidas de salvaguarda durante um exercício de alerta levaram a um alarme falso de míssil que gerou pânico no fim de semana, segundo um porta-voz da agência de gerenciamento de emergência do estado americano.

Falando sobre a origem do alarme falso de sábado, que seguiu sem correção por quase quarenta minutos, o porta-voz Richard Rapoza disse que um funcionário enviou o alerta de míssil por engano. O funcionário foi “temporariamente transferido” para outras funções após o equívoco.