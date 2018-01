Pânico no Havaí: Falso alerta de míssil rumo às ilhas gera caos

Uma mensagem enviada erroneamente aos celulares de residentes e turistas no arquipélago e estado americano do Havaí, espalhou pânico nas ilhas. O alerta emergencial dizia em letras maiúsculas: “Ameaça de míssil balístico rumo ao Havaí. Busque abrigo imediatamente. Isto não é um treinamento.”

O alerta equivocado fez com que pessoas buscassem abrigo e ficassem desesperadas por cerca de 40 minutos — tempo que as autoridades do arquipélago e a divisão militar do Comando do Pacífico dos Estados Unidos levaram para começar a informar o público sobre o engano. De acordo com o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí, Richard Repoza, “o comunicado foi enviado por erro humano e a agência ainda está tentando descobrir o que aconteceu”.

Brian Schatz, senador democrata pelo estado do Havaí, disse através de sua conta pessoal no Twitter que o disparo de um alarme falso como esse era “totalmente inaceitável”. “Todo o estado ficou em pânico. Precisamos de responsabilizações duras e rápidas e de uma correção no processo”, complementou.

O alerta original foi enviada às 8h07 locais (16h07 em Brasília), mas o Comando Militar do Pacífico só desmentiu a situação e disse não haver detectado ameaças relacionadas a mísseis balísticos 41 minutos depois. Pior: o desmentido veio através de um tuíte, sem que, no entanto, houvesse novo envio de mensagens instantâneas para os celulares dos residentes, fazendo com que a confusão perdurasse ainda mais tempo.

U.S. Pacific Command has detected no ballistic missile threat to #Hawaii. Earlier message was sent in error and was a false alarm. pic.twitter.com/Lvg17VNjiF — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) January 13, 2018

Tempos Modernos

O Havaí é um dos destinos turísticos mais populares dos Estados Unidos, com praias, montanhas e vulcões espalhados por oito ilhas principais e mais de uma centena de atóis e ilhotas distribuídas ao longo de 2.400 km em região tropical próxima ao equador, formando a ponta norte do triângulo polinésio no oceano Pacífico.

O arquipélago situa-se mais próximo da Ásia que grande parte do território continental dos Estados Unidos e foi atacado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.

A Coreia do Norte, relativamente próxima ao Havaí, vem desenvolvendo um controverso programa de armas nucleares e supostamente já possui mísseis capazes de alcançar as ilhas. Os constantes atritos verbais entre o presidente americano, Donald Trump, e o instável ditador norte-coreano, Kim Jong-un, têm deixado os moradores e autoridades do estado em constante alerta — caso haja a deflagração de um conflito.

O falso alarme deste sábado gerou tamanho pânico justamente pela sensação de que um conflito armado entre os dois países é algo que pode eventualmente ocorrer — e mostra como a guerra verbal entre os dois líderes já tem reflexo no estado de ânimo da população.