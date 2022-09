Japão diz que cônsul foi ‘detido e vendado’ por autoridades da Rússia

O Japão acusou nesta terça-feira, 27, os serviços de segurança da Rússia de vendar e deter um de seus diplomatas na cidade de Vladivostok, no leste do país.

Motoki Tatsunori, seu cônsul na cidade, foi libertado nesta terça-feira após ser acusado de espionagem, recebendo 48 horas para deixar a Rússia.

Moscou alega que recebeu informações secretas sobre sua cooperação com um país asiático não identificado. O Japão nega a alegação e exige um pedido formal de desculpas.

O FSB, serviço de segurança russo, disse que deteve Tatsunori na segunda-feira 26 por solicitar informações sobre “o impacto das sanções ocidentais” sobre Moscou após a invasão da Ucrânia em fevereiro.

+ Vazamento misterioso atinge principal linha de gás da Rússia para a Europa

“Um diplomata japonês foi detido em flagrante ao receber informações confidenciais, em troca de dinheiro, sobre a cooperação da Rússia com outro país da região Ásia-Pacífico”, disse a agência em comunicado.

Continua após a publicidade

Mas o Japão disse que a detenção de seu cônsul por assuntos políticos violou a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e foi realizada “de maneira intimidadora”.

“O funcionário estava com os olhos vendados, com pressão aplicada nas mãos e na cabeça para que não pudesse se mover enquanto estava detido, e depois foi interrogado de maneira autoritária”, disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, a repórteres.

+ Putin pode anexar territórios da Ucrânia na sexta-feira, diz relatório

Ele disse que o Japão “protesta fortemente contra esses atos inacreditáveis” e confirmou que o diplomata deixará a Rússia até quarta-feira, 28, depois de ser declarado persona non grata.

O Japão se opõe à invasão russa e é considerado um país hostil pela Rússia, junto com os Estados Unidos, Reino Unido e outros países que apoiam a Ucrânia.

+ Comissão da ONU conclui que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia

A Rússia e o Japão também têm desacordos de longa data sobre território, que remontam à Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos e mongóis acabaram com o controle japonês de Manchukuo, Mengjiang (Mongólia Interior), norte da Coreia, Karafuto (Sacalina do Sul) e as Ilhas Chishima (Ilhas Kuril). A derrota do Exército do Japão contribuiu para a rendição japonesa e o término da guerra.