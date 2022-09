Putin pode anexar territórios da Ucrânia na sexta-feira, diz relatório

Um relatório da inteligência britânica alertou que, após a conclusão das votações em referendos na Ucrânia para a adesão à Rússia nesta terça-feira, 27, o presidente russo, Vladimir Putin, pode anunciar a anexação de regiões ucranianas ainda na sexta-feira, 30. O líder do Kremlin vai fazer um discurso nas duas casas do parlamento na sexta, quando deve anunciar a medida.

“Há uma possibilidade realista de que Putin use seu discurso para anunciar formalmente a adesão das regiões ocupadas da Ucrânia à Federação Russa. Os referendos atualmente em andamento nesses territórios estão programados para terminar em 27 de setembro”, disse uma avaliação do Ministério da Defesa do Reino Unido.

“Os líderes da Rússia quase certamente esperam que qualquer anúncio de adesão seja visto como uma justificativa da ‘operação militar especial’ e consolide o apoio patriótico ao conflito”, acrescentou.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2022