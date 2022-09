Rússia: homem atira em chefe de recrutamento para guerra na Ucrânia

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 26, revelou que um homem russo atirou no líder do comitê militar de uma cidade da Sibéria, depois de dizer que ele se recusaria a lutar na guerra na Ucrânia.

O incidente ocorreu na cidade de Ust-Ilimsk, de cerca de 85.000 habitantes, na região de Irkutsk, na Sibéria. O vídeo mostrou o atirador, vestido com roupas de estampa de camuflagem, atirando no militar à queima-roupa, enquanto outros potenciais recrutas para a guerra fugiam da sala.

Russians not happy with Putin’s war A #Russian man has shot the leader of the local military draft committee pic.twitter.com/bVroGGZIia — Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) September 26, 2022

Relatos dizem que pelo menos três tiros foram disparados. Não está claro se o comandante, que também chefia a junta de recrutamento local, morreu. O vídeo mostrou que o militar foi carregado para fora do prédio e colocado em uma maca, sem apresentar movimentos.

O governador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, escreveu no aplicativo de mensagens Telegram que o chefe do escritório de recrutamento estava no hospital em estado crítico e que o atirador detido “será absolutamente punido”.

De acordo com uma testemunha, o homem atirou no comandante militar depois que ele deu um discurso “desajeitado”, incentivando recrutas para a guerra na Ucrânia. “Ninguém vai a lugar nenhum”, disse o homem momentos antes de atirar, disse uma testemunha ao canal de notícias do Telegram, Baikal People.

É o mais recente incidente ligado ao anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de uma mobilização parcial de 300.000 reservistas. Meia dúzia de centros de recrutamento foram incendiados em ataques na semana passada, e a polícia fez centenas de prisões em todo o país para dispersar os protestos locais desencadeados pelo anúncio.