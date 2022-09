Comissão da ONU conclui que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia

Crimes de guerra, incluindo estupro, tortura e confinamento de crianças, foram cometidos em áreas da Ucrânia ocupadas pelos russos, disse uma comissão investigativa das Nações Unidas nesta sexta-feira, 23.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais alegam uma série de abusos de direitos por soldados russos desde a invasão de 24 de fevereiro, mas Moscou nega isso como uma campanha de difamação.

“Com base nas evidências reunidas pela Comissão, concluiu-se que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia”, disse Erik Mose, que chefia a Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra.

Ele não especificou quem era o culpado, mas a comissão se concentrou em áreas anteriormente ocupadas por forças russas, como Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy.

Investigadores da comissão, criada pelo conselho de direitos em março, visitaram 27 locais e entrevistaram mais de 150 vítimas e testemunhas. Eles encontraram evidências de um grande número de execuções sumárias, incluindo corpos com as mãos amarradas, gargantas cortadas e ferimentos de bala na cabeça, disse Mose.

O chefe da comissão disse que os investigadores identificaram vítimas de violência sexual com idades entre quatro e 82 anos. Embora alguns soldados russos tenham usado a violência sexual como estratégia, a comissão “não estabeleceu nenhum padrão geral”, acrescentou Mose.

A Rússia nega ter atacado civis deliberadamente durante o que chama de “operação militar especial”.

Moscou foi convocada para responder às alegações na reunião do conselho, mas seu assento ficou vazio. Não houve reação oficial imediata do Kremlin.

Os próximos passos da Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia serão as alegações de campos de “filtragem” em áreas ocupadas pelos russos para processar prisioneiros ucranianos, bem como alegações de transferências forçadas de pessoas e adoção de crianças ucranianas na Rússia.

A Ucrânia e alguns outros países no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas também instaram a comissão a investigar uma vala coletiva perto de Izium, no leste da Ucrânia, onde centenas de corpos foram encontrados.

“Se não forem respondidas, [as violações da Rússia] nos arrastarão para um mundo sombrio de impunidade e permissividade”, disse o enviado da Ucrânia Anton Korynevych. As investigações poderão ser usadas posteriormente em tribunais nacionais e internacionais para julgar os possíveis crimes da Rússia.

Mose disse que estava em contato com o Tribunal Penal Internacional sobre as conclusões da comissão. O órgão deve apresentar um relatório completo ao conselho no final de seu mandato em março de 2023, com recomendações sobre como responsabilizar os autores.