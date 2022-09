‘Já perdemos’: russos ultranacionalistas criticam curso da guerra

Em meio às incertezas sobre o futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia, um influente nacionalista russo da extrema-direita demonstrou na segunda-feira, 4, forte pessimismo com o curso do conflito. Igor Girkin, um ex-coronel da inteligência russa que se tornou comandante das forças separatistas pró-Moscou em 2014 afirmou a seus 430.000 seguidores no Telegram que “a guerra continuará até a derrota completa da Rússia (…) Já perdemos, o resto é só uma questão de tempo”.

Na quarta-feira, 7, a Ucrânia lançou um contra-ataque surpresa perto da segunda maior cidade do país, Kharkiv, cercando Balakliia, uma cidade estrategicamente importante de 27.000 pessoas, e recapturou vários assentamentos menores. Esta última ofensiva elevou o clima de tensão entre militantes nacionalistas, que intensificaram críticas ao Kremlin.

A principal questão apresentada por eles é o desempenho inadequado do Exército na guerra, instando o presidente Vladimir Putin a declarar uma mobilização em grande escala.

Assim como Girkin, outros influenciadores pró-guerra afirmam que o Kremlin fracassou em alcançar seus objetivos táticos, pois os combates na Ucrânia já entraram no sétimo mês.

Estes conhecidos blogueiros militares muitas vezes são ex-veteranos com contatos na linha de frente e fornecem uma visão rara do verdadeiro desempenho da Rússia durante a guerra. O governo russo não publica suas próprias perdas desde 25 de março (o total era de 1.351 mortos e 3.825 feridos). Agências ocidentais de inteligência, por sua vez, acreditam que cerca de 80.000 soldados russos foram mortos ou feridos desde o início da guerra.

Em contraste, desde o início da guerra, o Ministério da Defesa da Rússia emitiu repetidamente declarações ​​sobre seus sucessos no campo de batalha. Constantemente gaba-se de ter destruído mais de 40 lançadores de foguetes Himars fabricados no Ocidente e alega ter dizimado a força aérea ucraniana.

A TV estatal russa também tem emitido as mesmas improváveis notícias sobre a guerra. Em um discurso combativo na quarta-feira, Putin reiterou que a Rússia “não perdeu nada” e disse que a guerra avança de acordo com o planejado.

É evidente que o mesmo otimismo não tem sido compartilhado por muitos, pois o que a Ucrânia realizou em Balakliia é considerado um dos movimentos estratégicos mais impressionantes da guerra. Chegou a ser saudado como “boa notícia, pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Deve ser declarado que, em Balakliia, as Forças Armadas da Ucrânia superaram completamente nosso comando”, escreveu Starshe Eddy, um popular blogueiro russo pró-guerra, em seu canal no Telegram.