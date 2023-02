Itamaraty repatria 17 pessoas afetadas pelo terremoto na Turquia

O Itamaraty informou neste sábado que vai repatriar 17 pessoas que estão sofrendo as consequências do terremoto da última segunda-feira que deixou mais de 25 mil mortos entre a Turquia e a Síria. Os repatriados são brasileiros e familiares que procuraram a Embaixada do Brasil em Ancar, na Turquia.

O grupo é composto por nove brasileiros, dois turcos, três sírios, um egípcio e dois colombianos. Eles retornam ao Brasil em avião da FAB, que levou, na quinta-feira, mantimentos, cães farejadores e mais de 40 militares para ajudar nos resgates. O voo chega entre a noite de sábado e a madrugada de domingo no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Além do tremor de magnitude 7,8 na Escala de Magnitude de Momento que mobiliza a comunidade internacional para encontrar vítimas junto aos escombros, os sobreviventes têm de lidar com grupos de criminosos. As autoridades turcas informaram que prenderam 48 pessoas por saques em meio à tragédia.