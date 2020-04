Itália entra na ‘fase 2’ e apresenta plano de reabertura para 4 de maio

A Itália, primeiro país europeu a ser duramente atingido pelo novo coronavírus, apresentou neste domingo, 26, seu plano de reabertura gradual da economia e afrouxamento nas normas de isolamento social. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que o país está entrando na “fase 2” da pandemia e permitirá a realização de funerais, abertura de parques e visitas a familiares a partir de 4 de maio.

Em entrevista no Palazzo Chigi, sede do governo italiano em Roma, Conte detalhou o projeto, mas pediu para a população siga “mantendo distância”. “A segunda fase começa. Se não respeitarmos as precauções, a curva subirá novamente, as mortes aumentarão e teremos danos irreversíveis à nossa economia. Se você ama a Itália, mantenha distância”, discursou Conte no início da coletiva.

Conte afirmou que permitirá retomar grande parte da produção no início de maio, embora empresas frequentadas pelo público em geral, como bares e restaurantes, precisem esperar um pouco mais. As escolas permanecerão fechadas até setembro.

Alguns setores considerados “estratégicos”, incluindo atividades majoritariamente orientadas para a exportação, poderão reabrir já nesta segunda-feira, 26, desde que recebam liberação de prefeitos. As empresas exportadoras precisam retomar a atividade mais cedo para reduzir o risco de serem cortadas da cadeia de produção e perder negócios, de acordo com o premiê.

“Vamos afrouxar o bloqueio em 4 de maio, mas queremos manter a situação sob controle. As regiões terão que nos informar sobre o andamento da curva epidemiológica e a adequação das estruturas de saúde diariamente. Assim, se virmos situações críticas poderemos intervir. Não aceitaremos ter situações que estão além do nosso controle”, revelou o premier.

Conte também informou que a partir do próximo dia 4, será permitido o acesso a moradias, vilas e parques públicos, desde que as pessoas respeitem os requisitos de segurança. Os prefeitos de cada cidade, no entanto, terão autonomia de ordenar o fechamento dessas áreas, caso for necessário.

Na conferência, o premier confirmou que as cerimônias funerárias serão reabertas, mas com a presença de no máximo 15 pessoas com máscara e respeitando as regras de distância. Visitas a familiares também serão permitidas, desde que não seja reuniões com várias pessoas.