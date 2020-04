Boris Johnson regressa ao trabalho segunda após enfrentar coronavírus

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, retornará ao trabalho nesta segunda-feira, 27, após se recuperar da Covid-19. Apesar da volta do premiê, o governo britânico adia revelar seus planos sobre a sequência do confinamento adotado no país há mais um mês.

Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com a Covid-19, em 26 de março, inicialmente com sintomas de tosse e febre. Quando seu quadro piorou, o premiê foi internado em um hospital e posteriormente transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI).

Desde que teve alta do hospital, no dia 12 de abril, o chefe do governo conservador se recuperava em Chequers, a residência oficial de campo do primeiro-ministro. Enquanto isso, o ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, comandava o país.

“Em boa forma”, Boris Johnson está “ansioso para assumir as rédeas do governo na segunda-feira”, confirmou Raab. O primeiro-ministro conversou por telefone, na semana passada, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com a rainha Elisabeth II.

Há grande expectativa para o retorno do premiê e para que o conservador anuncie os planos do governo para um afrouxamento da quarentena. Entre pedidos para retomar a máquina econômica o mais rapidamente possível, a administração do Reino Unido também mostra cautela em relação a um relaxamento que possa prejudicar os sacrifícios feitos até agora no combate à epidemia de Covid-19, .

Neste sábado 25, o Reino Unido atingiu a marca de 20.000 mortes pelo coronavírus. O país tem hoje 20.794 óbitos e mais de 154.000 casos da doença. O governo decretou quarentena em 23 de março.