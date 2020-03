Itália passa de 10.000 mortos vítimas do coronavírus

A Itália registrou neste sábado 889 novas mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas. O número eleva para 10.023 o total de mortos no país, três vezes mais vítimas do que o total divulgado pela China. Até o momento, a Itália superou 92.472 de casos diagnosticados com a Covid-19 no total.

O número de mortos apresenta uma queda em relação ao dia anterior, a sexta-feira, 27, quando o país registrou 969 mortes em 24 horas. A Itália tem o maior número de mortos, mas é a segunda em quantidade de contaminados, atrás dos Estados Unidos, que chegou em 111.115 casos confirmados de pacientes com a doença, e 1.842 mortos.

Os dados, porém, são falhos. Segundo o infectologista Massimo Galli, entrevistado pela CNN americana, as estatísticas não representam o total de infectados na Itália, pois os testes estão sendo feitos apenas nos casos mais graves.

O governo italiano prepara agora seu segundo pacote de estímulo econômico para amenizar a crise, enquanto também amplia medidas de confinamento. Já são seis semanas de quarentena, mas a previsão é que a Itália mantenha o confinamento até o meio do mês de abril.