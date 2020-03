São Paulo registra maior número de mortes por coronavírus em 24 horas

O Estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas o maior número de óbitos por coronavírus em apenas um dia, e soma agora 84 mortes. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam um crescimento de 23,5% de vítimas fatais da Covid-19 na região.

Entre eles está o primeiro óbito na cidade de Sorocaba, no interior, um homem de 92 anos, e a primeira em Embu das Artes, Grande São Paulo, uma mulher de 82 anos. Outras cidades fora da capital paulista também registraram suas primeiras mortes, caso de Guarulhos, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, e Ribeirão Preto, todas contabilizaram pelo menos um óbito.

Entre as vítimas recentes da capital, os mais novos são um homem de 58 anos e uma mulher de 62.

No total, são 1.406 casos confirmados da doença no Estado.

No Brasil

O Ministério da Saúde afirmou também neste sábado que são 3.904 de casos confirmados de infecção por coronavírus no país, com 111 mortes causadas pela Covid-19, o que significa 19 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Na véspera, a pasta havia anunciado que o país tinha 3.417 casos confirmados, com 92 mortes.