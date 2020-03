Prefeito é a primeira vítima do coronavírus no Piauí

Morreu na madrugada de sexta-feira o prefeito de São José do Divino (PI), Antônio Nonato Lima Gomes, do Partido dos Trabalhadores. Ele era conhecido como Antônio de Felícia. A cidade de São José do Divino fica a 230 quilômetros da capital Teresina. Ele morreu vítima do coronavírus.

A morte causou repercussão no Estado. O prefeito foi internado no Hospital José Brito de Magalhães, de Piracuruca, com sintoma do vírus. Ele tinha 57 anos de idade e era diabético, o que inclui o paciente no chamado grupo de risco.

O prefeito é a primeira vítima do coronavírus no Estado. O Piauí, segundo quadro do Portal de Informações da área de Saúde no Estado, tem 199 casos suspeitos de coronavírus e 11 casos confirmados da doença. Outros 221 casos foram descartados.

O Governo do Piauí divulgou nota lamentando o falecimento do prefeito. Na nota, o Governo manifesta apoio e se solidariza com os familiares, amigos e admiradores.