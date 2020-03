Donald Trump considera colocar Nova York em quarentena

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 28, que considera impor uma quarentena sobre Nova York, Nova Jersey e parte de Connecticut, para conter o avanço do coronavírus. No discurso, Trump ainda recuou da posição de apelar para uma rápida reabertura da economia.

Segundo ele, se a quarentena for aplicada, ela deve durar no mínimo duas semanas. “Talvez não tenhamos que fazer isso, mas há uma possibilidade”, disse. Sem dar detalhes, o presidente só afirmou que não quer pessoas de Nova York viajando entre os estados.

Trump disse ainda não ter certeza sobre se os Estados Unidos vão reabrir para os negócios em 12 de abril, Domingo de Páscoa, após paralisações em grandes cidades ao redor do país. “Vamos ver o que acontece”, disse.

Em uma coletiva de imprensa, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que não foi avisado dos planos de Trump. “Eu conversei com o presidente sobre o navio que está chegando, mas não falamos nada sobre uma quarentena.” Espera-se que na segunda-feira chegue à cidade de Nova York um navio hospital com 1.000 leitos para atender pacientes com Covid-19.

Há 111.115 casos de infectados com o coronavírus nos Estados Unidos, sendo 52.318 só em Nova York. Até este sábado, são 1.842 pessoas mortas de Covid-19 no país americano.

(Com agência Reuters)