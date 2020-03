Companhias aéreas iniciam período com somente voos essenciais no país

A partir deste sábado (28), as companhias aéreas Gol, Latam e Azul iniciam uma série de ajustes nas viagens nacionais que vai reduzir em 91% a quantidade de voos até o fim de abril. A empresas afirma que vão realizar apenas voos considerados essenciais, seguindo programa apresentado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A nova medida visa ajudar o combate do novo coronavírus no país. O número de voos por semana passa de 14 781 para 1 241. Além disso, as cidades atendidas caíram de 106 para 46.

“A distribuição dos voos atende a preocupação do governo federal de manter uma malha que continue integrando o país, com ajustes para que nenhum estado fique sem pelo menos uma ligação aérea”, afirmou a Anac em nota.