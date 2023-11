Israel recebe terceira lista de reféns que serão libertados pelo Hamas

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que recebeu a lista de reféns que devem ser libertados pelo Hamas neste domingo, 26. O número de pessoas e os nomes não foram informados. Também ainda não se sabe o horário em que as pessoas sequestradas serão soltas. A tendência é que seja no final da manhã de hoje (horário de Brasília).

Neste sábado (25), o Hamas liberou mais 17 reféns que estavam em Gaza havia cerca de 50 dias. Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Qatar, que atuou na mediação do acordo para o cessar-fogo, o Hamas entregou 13 israelenses e quatro estrangeiros ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

O grupo terrorista chegou a adiar a liberação, porque a ajuda humanitária não havia chegado a Gaza, como combinado com o governo de Israel. A trégua de quatro dias começou na última sexta-feira, 24, e pode ser estendida.

Até o momento, o conflito já deixou 13.702 mortos, a maior parte deles palestinos.