Hamas adia libertação de reféns, até chegada de ajuda humanitária

No segundo dia de trégua, o grupo terrorista Hamas decidiu adiar a libertação de reféns, até que Israel permita a entrada de caminhões com ajuda humanitária em Gaza. A trégua de quatro dias começou na última sexta-feira, 24, e deve ser estendida.

Os 24 reféns do Hamas que foram libertados até agora foram transferidos para postos da Cruz Vermelha, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI). O Hamas libertou 13 israelenses, 10 tailandeses e um filipino. Israel soltou 39 palestinos.

O número de mortos no conflito já chegam a 13.702, a maior parte deles de palestinos.