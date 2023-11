Israel diz que exército está em ‘alerta máximo’ na fronteira com Líbano

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, disse nesta sexta-feira, 3, que o exército entrou em “alerta máximo na fronteira norte, com o Líbano, onde atua a facção paramilitar xiita Hezbollah. Aliada do Hamas, grupo terrorista em guerra com Israel há quase um mês em Gaza, a milícia libanesa tem disparado mísseis e foguetes contra o território israelense desde o início do conflito, elevando temores de uma segunda linha de frente nas batalhas.

Nesta sexta-feira, espera-se que o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, faça um discurso direcionado a outras milícias islâmicas do Oriente Médio, muitas delas, como o próprio grupo libanês, apoiadas pelo regime do Irã. O Departamento de Estado dos Estados Unidos calcula que Teerã faça um investimento anual da ordem das centenas de milhares de dólares para armar, treinar e auxiliar facções anti-Israel na região.

+ Bombardeios israelenses no Líbano deixam dois mortos

+ Quem é o Hezbollah e como o grupo libanês pode complicar guerra em Israel

“Estaremos prontos para responder em qualquer frente, se necessário”, disse Hagari. “No norte, estamos preparados e continuaremos a responder a qualquer ataque, hoje e nos próximos dias”, acrescentou.

Continua após a publicidade

“O Irã está encorajando representantes contra Israel, e retaliaremos em qualquer linha de frente, face a qualquer ameaça. Estamos em alerta máximo, também no norte”, completou.

Nas últimas semanas, o Hezbollah disparou dezenas de mísseis contra posições das FDI e cidades israelenses ao longo da fronteira norte do país.

+ Tempo é curto para impedir que guerra saia do controle, diz premiê libanês

As FDI, nesta sexta-feira, afirmaram que um míssil anti-tanque teleguiado foi disparado do Líbano contra um posto militar na fronteira, perto da comunidade de Mattat, no norte de Israel. Segundo os militares israelenses, o ataque não deixou feridos.

Continua após a publicidade

O exército israelense, por sua vez, disse que suas forças responderam ao míssil com bombardeios de artilharia em direção à fonte do disparo.

+ Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica fazem reunião para discutir ‘vitória’

Além disso, as FDI anunciaram que um soldado ficou moderadamente ferido, e outro levemente ferido, em um ataque do Hezbollah com drones contra uma unidade do exército na área de Mount Dov, na fronteira com o Líbano, na noite de quinta-feira 2. Ambos os soldados foram levados ao hospital para tratamento.

Em resposta, os militares israelenses afirmaram ter atacado e matado agentes do Hezbollah em um local pertencente ao grupo.

Continua após a publicidade