Tempo é curto para impedir que guerra saia do controle, diz premiê libanês

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, alertou que “o tempo é essencial” para impedir que a guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas se espalhe pelo Oriente Médio. No cargo desde outubro, Mikati tem lutado para manter Beirute fora do conflito, enquanto combatentes do Hezbollah reivindicam disparos contra Israel a partir do sul do Líbano, alegando apoio ao movimento palestino.

O premiê libanês condenou os ataques israelenses na Faixa de Gaza e no sul do Líbano. Os seus comentários foram feitos dias depois de o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ter feito o seu primeiro discurso desde o início da guerra em Gaza, dizendo que o grupo “não permitiria tal agressão”.

“É necessário um cessar-fogo humanitário durante cinco dias, onde possa haver conversações internacionais ativas para garantir trocas de prisioneiros e alcançar uma trégua permanente, a fim de chegar a um acordo sobre as condições para a paz regional”, disse Mikati. “Chega de guerra no Líbano, pois estamos com a escolha da paz.”

Os confrontos até agora se limitaram principalmente às áreas ao longo da fronteira e deixaram cerca de 62 mortos do lado libanês, incluindo quatro civis. Israel estima que o grupo apoiado pelo Irã tenha cerca de 150 mil mísseis apontados para o país.

Com problemas econômicos e políticos, o Líbano enfrenta a possibilidade de uma guerra sem ter liderança, uma vez que as divisões deixaram o país sem presidente durante um ano. Mikati, que chefia um gabinete interino com poderes limitados, pressionou os legisladores do país a “elegerem um presidente o mais rápido possível”. Membros do Parlamento tentaram sem sucesso 12 vezes a eleição de um presidente durante o ano passado.

O país já teve uma guerra civil entre os anos de 1975 e 1990, além te ter passado por 22 anos de ocupação israelense e novamente uma guerra em 2006 contra Tel Aviv. Apesar da relativa calma nos últimos anos, no final de 2019 o país mergulhou numa crise econômica sem precedentes, empurrando a maior parte da população para a pobreza.

“Os libaneses estão cansados do conflito, não querem entrar em nenhuma guerra e querem estabilidade”, disse Mikati.

