Bombardeios israelenses no Líbano deixam dois mortos

Dois pastores foram encontrados mortos perto da fronteira sul do Líbano nesta quinta-feira, 2, um dia depois de terem sido atacados pelas forças de Israel. Os homens foram encontrados depois de uma busca que durou horas.

A força de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, disse num comunicado na noite da última quarta-feira, 1, que tentou retirar dois indivíduos que estavam sob fogo israelense. As Forças de Defesa de Israel (FDI) suspenderam os ataques na área para permitir que a UNIFIL e o Exército libanês procurassem os homens.

As FDI disseram em um comunicado que os ataques foram uma resposta a uma tentativa do Hezbollah de lançar mísseis contra o norte de Israel.

“Há pouco tempo, uma célula terrorista tentou lançar mísseis antitanque do Líbano em direção à área de Livne, norte de Israel”, disse a FDI. “Soldados das FDI atacaram a cela e um golpe foi identificado. Além disso, os soldados atingiram dois postos de lançamento de mísseis antitanque no Líbano.”

Estes combates estão centrados no norte de Israel e no sul do Líbano, separados do conflito de Tel Aviv com o Hamas mais a sul, que é focado em torno de Gaza. A região é o local onde o Hezbollah, um grupo paramilitar libanês apoiado pelo Irã, tem a sua base principal e por enquanto os bombardeios se limitaram a região fronteiriça.

No entanto, um aumento nos confrontos com o Hezbollah levantou receios de que o grupo paramilitar pudesse participar ativamente no conflito, aumentando o risco de uma guerra regional. O primeiro-ministro interino libanês, Najib Mikati, chegou a alertar que “o tempo era curto” para impedir que o combate entre Israel e o Hamas se espalhasse por todo o Oriente Médio.

Os comentários foram feitos um dia depois do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ter feito o seu primeiro discurso desde o início da guerra em Gaza, dizendo que o grupo “não permitiria tal agressão”.

