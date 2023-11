Brasileiros resgatados da Cisjordânia chegam ao Brasil em voo da FAB

Um avião da Força Aérea Brasileira pousou na manhã desta quinta-feira, 2, na Base Aérea de Brasília com 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino que estavam na Cisjordânia. Antes de pousar na capital federal, a aeronave fez um breve pouso em Recife, onde seis passageiros escolheram desembarcar.

Em nota, a representação brasileira em Ramala afirmou que o resgate envolveu 32 passageiros, de 12 famílias, sendo 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. No grupo há também seis idosos, dois deles cadeirantes.

Três veículos, entre ônibus e vans alugados pela representação do Brasil, conduziram os passageiros de 11 cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó. De lá, cruzaram a fronteira com a Jordânia e na sequência, embarcaram em outro ônibus fretado pelo Governo Brasileiro até Amã, capital do país, para então serem levados ao Brasil.

Com o voo, o governo brasileiro já repatriou 1.445 passageiros, em oito voos vindos de Israel e um da Jordânia, todos comandados pela Força Aérea Brasileira (FAB). No total, são 1.440 brasileiros, três bolivianas, um palestino e um jordaniano, além de 53 animais de estimação.

Nesta quinta-feira foi divulgada também uma nova lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Não há brasileiros no documento por ora, informou o embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas.

De acordo com a relação divulgada pelo diplomata, 576 pessoas foram autorizadas a atravessar a fronteira, sendo 400 dos Estados Unidos. Cidadãos do Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chade também poderão sair da região em guerra.

Segundo a embaixada, 34 pessoas pediram a ajuda do Brasil para deixar a região controlada pelo Hamas, sendo 24 brasileiros e dez palestinos que pretendem imigrar para o Brasil.

O acordo para saída de estrangeiros foi firmado por Israel, Hamas e Egito, com mediação do Catar. Até o momento, a guerra entre Israel e Hamas deixou ao menos 10 mil mortos.